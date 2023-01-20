В Казахстане сообщили о госпитализации Нурсултана Назарбаева

Бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализировали в одну из клиник столицы респубилки.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на казахстанского медиаменеджера Александра Аксютица.

«Ему проводят комплексное обследование сердца», — цитирует агентство Аксютица.

Как пишет ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря первого президента Казахстана, Нурсултан Назарбаев помещен в национальный кардиохирургический центр в Астане. Уточняется, что 82-летний политик перенес операцию на сердце, она прошла успешно. Cейчас экс-лидер Казахстана находится под наблюдением врачей, угрозы его жизни нет.

Нурсултан Назарбаев стал президентом Казахстана в 1991 году. В марте 2019 года он ушел с поста главы государства по собственному желанию.