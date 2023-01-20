В Кремле прокомментировали информацию о продолжении частичной мобилизации в России

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга с журналистами призвал всех ориентироваться на слова главы государства Владимира Путина по вопросам завершения частичной мобилизации в России.

Один из журналистов попросил представителя Кремля прокомментировать данные о том, что в ответ на обращение депутата законодательного собрания Псковской области к президенту по теме мобилизации в РФ, он получил из администрации российского лидера ответ, в котором якобы сообщалось, что действие указа об объявлении частичной мобилизации продолжается. По словам Пескова, мы все ориентируемся на сказанное президентом, передаёт РИА Новости.

«В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось, было обеспечено, – подчеркнул пресс-секретарь главы государства. – И всё, дальше начался уже призыв обычный на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, и предлагаем на это ориентироваться».

Он также пообещал уточнить, что означает фраза о том, что действие указа продолжается, предположив, что, скорее всего, «это юридическая особенность».

«Не готов сейчас точно вам ответить, уточню – и тогда проясню ситуацию», – резюмировал Песков, в очередной раз призвав ориентироваться в вопросах частичной мобилизации на заявления Путина.

Как ранее писал «Эксперт», 17 января Песков заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России искусственно будируют из-за рубежа, передаёт РИА Новости.

«Да, её там искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю вам всё-таки вспоминать всё время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счёт», – сказал тогда представитель Кремля.

Напомним, ещё в начале декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин выступая на пресс-конференции по итогам встречи лидеров ЕАЭС, заявил, что речи о новой волне мобилизации в России не идёт.

«Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются, – сообщил он. – Я же сказал – 300 тыс. было призвано в рамках мобилизации. 150 тыс. находится в группировке, из тех, кто находится в группировке, только половина, ну чуть больше 77 тыс. – в боевых подразделениях».