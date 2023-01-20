В Москве создадут инновационный двигатель для гоночного автомобиля

Инновационный двигатель для гоночного электромобиля уже в этом году представит компания из ОЭЗ «Технополис Москва». Болид испытают на соревнованиях «Дни скорости на льду Байкала», где он попытается установить новый национальный рекорд скорости на электротяге, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Статья по теме: Заммэра Ефимов : 23-м компаниям город помог найти площадки под новые заводы

«Примечательно, что это экологически чистый автомобиль. Для него выбрали исключительно российских конструкторов и производителей комплектующих. Среди разработчиков — известные создатели гоночной техники Станислав Лыжин и Донат Корольков. Этот проект внесет заметный вклад в современное отечественное машиностроение и поможет в решении задач импортозамещения», — сообщил Собянин.

Как уточняет пресс-служба мэра Москвы, для болида выбрали колеса Gislaved Nord Frost 200, произведенные в Калужской области. Уникальные батареи для работы при сильном морозе спроектируют и изготовят на елецком заводе «Энергия» в Липецкой области. А компания «Приводная техника» из ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечит гоночную машину легким и компактным электроприводом с пиковой мощностью 30 киловатт. Электромобиль уже заявлен для участия в экстремальной гонке в классе до 500 кг.

«Москва становится центром притяжения высокотехнологичных разработок в области электрического транспорта. Уже почти 40 компаний вошли в межотраслевой кластер электромобилестроения», — резюмировал Собянин.

