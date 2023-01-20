В России возник энергетический гигант

Как говорится в сообщении энергетической компании, завершены основные этапы реорганизации группы «Россети». В ЕГРЮЛ внесены сведения о прекращении деятельности «Российских сетей», а также акционерных обществ «Кубанские магистральные сети», «Томские магистральные сети», «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭС» в связи с их присоединением к ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети». Она является универсальным правопреемником перечисленных организаций.

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Одновременно прошло размещение 1 737 309 962 796 дополнительных акций «Федеральной сетевой компании – Россети», в которые конвертированы акции присоединенных обществ (кроме «Кубанских магистральных сетей», поскольку в этом случае «Федеральная сетевая компания – Россети» изначально владела 100% акций). В результате реорганизации прямая доля участия Российской Федерации в уставном капитале объединенной компании «Россети» составила 75,000048%.

Напомним, существенным условием реорганизации является формирование прямой доли участия Российской Федерации в уставном капитале объединенной компании на уровне не менее 75% плюс 1 акция, которая достигнута, в том числе, за счет погашения части акций «ФСК ЕЭС», принадлежащих «Россетям». Оставшиеся непогашенные акции перешли на баланс объединенной компании и составили казначейский пакет акций, который с учетом ранее выкупленных по требованию акционеров «Федеральной сетевой компании – Россети» акций и пакета квазиказначейских акций, принадлежащих дочернему обществу «ФСК – Управление активами», составил 6,65% от уставного капитала объединенной компании.

Уставный капитал объединенной компании «Россети» составит 1 056 730 050 738 рублей 50 копеек, разделенный на 2 113 460 101 477 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек. Торги акциями «Федеральной сетевой компании – Россети» основного выпуска под тиккером FEES возобновились с 11 января 2023 года.

Акции дополнительных выпусков начнут торговаться на Московской бирже после аннулирования индивидуальных номеров дополнительных выпусков акций, по истечении трех месяцев с даты государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков Банком России.

«Федеральная сетевая компания – Россети» также становится головной компанией ГК «Россети». На баланс объединенной компании переведены акции других компаний группы, включая 16 ключевых распределительных сетевых организаций России.

«Значительное увеличение размера уставного капитала объединенной компании (по сравнению с уставным капиталом любого из обществ, задействованных в сделке), а также принятые коэффициенты конвертации для реализации сделки не повлияют на долгосрочных инвесторов «Россетей» и «ФСК ЕЭС», но повысят привлекательность акций присоединяющей компании», – заявляла компания в августе 2022 года.

Сделка не предполагала увеличения долговой нагрузки, поскольку осуществляется за счет конвертации акций присоединяемых обществ в акции «ФСК ЕЭС». Согласно законодательству, сделка может быть основанием для кредиторов потребовать досрочного исполнения обязательств. Однако, в связи с улучшением финансового состояния объединенной компании по сравнению с каждым отдельным реорганизуемым обществом, ожидается, что данное право не будет реализовано кредиторами и будет урегулировано в случае возникновения в правовом поле согласно законодательству РФ.

Нужно подождать

Интеграция «Россетей» и ФСК выглядит актуальным шагом, полагает руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Очевидно, что статус «голубой фишки» уже давно был утрачен «Россетями», а теперь у объединенной компании есть все шансы вернуть интерес инвесторов.

Фактически, уверен эксперт, сегодня устраняется ошибка, которую на стыке тысячелетия совершил Анатолий Чубайс, разделивший единую энергетическую инфраструктуру, доставшуюся России от Советского Союза. От публичных компаний ждут финансовых результатов, а они были плачевными на фоне в целом низкой привлекательности энергосбытового сектора для инвесторов.

«Что касается консолидации, – соглашается начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПСБ Евгений Локтюхов, – то она, с моей точки, в целом необходима для развития электросетевого комплекса, требующего значительных инвестиций. Однако из-за планов по значительному увеличению капзатрат акции “ФСК ЕЭС” выглядят не очень интересно. По крайней мере, пока мы здесь сильной идеи не видим. Дивидендов объединенная компания в ближайшие пару лет может не заплатить. Да и ожидаемые темпы роста финпоказателей компании также невысоки.»

Ожидания по акциям «ФСК – Россети» на горизонте ближайших лет сдержанные, говорит и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Сейчас, указывает он, акции торгуются на 1% ниже уровня остановки торгов в декабре.

Компанию, по мнению аналитика, ожидает масштабная инвестиционная программа, на которую будет уходить большая часть ресурсов. Ранее в СМИ появлялись новости о том, что правительство и Минэнерго ищут источники финансирования инвестпрограммы. Это подчеркивает ее масштабы и предполагает рост долговой нагрузки. В такой ситуации дивиденды могут быть либо сильно снижены, либо от них придется вовсе отказаться.

На заре становления биржевой торговли в России самой ликвидной акцией была РАО ЕЭС, напоминает, в свою очередь, Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS. Потом компания распалась на много региональных компаний, в том числе из нее же образовались «ФСК ЕЭС» и «Россети». Сейчас все возвращается «на круги своя». Две крупнейшие компании в электросетевом секторе снова объединились.

Вполне естественно, считает аналитик, что часть инвесторов сочла эту новость позитивной и акции компании в первый день торгов 11 января в моменте взлетали на 10%. К концу дня оптимизм сошел на нет, а сейчас акция торгуется ниже, чем в последний день торгов 20 декабря. Сейчас сложно сказать, будет ли она расти, или продолжится нисходящий тренд.

«Мне представляется, что есть смысл подождать конкретных операционных результатов объединениия, – указывает Станислав Бовт. – Насколько улучшится управление компанией, какова будет дивидендная политика, откуда возьмутся деньги на крупные инфраструктурные проекты – например, по присоединению Дальневосточного региона к единой энергосистеме. Следует внимательно следить за электросетевым гигантом в первом квартале 2023 года. Весной вернемся к ее дальнейшим перспективам.»