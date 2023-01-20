В США назвали дату наступления российской армии на Украину с территории Белоруссии

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) назвали возможную дату наступления российских войск на Украину с территории Белоруссии.

Согласно их выводам, маловероятно, что это произойдёт в начале 2023 года, однако к концу года ситуация может поменяться.

«Учитывая текущую военную активность, наступление ВС РФ на Украину с территории Белоруссии в начале 2023 года – маловероятно, – говорится в прогнозе (ISW), опубликованном на официальном сайте организации. – Новая же атака с территории республики возможная в конце 2023 года».

Как пояснили в институте изучения войны, в настоящее время российские военные активно тренируются в Белоруссии. Также, по мнению американских аналитиков, к концу года, будут слажены и новые силы призывников. Кроме того, отсрочка наступления до ноября-декабря позволит России произвести больше оборудования и техники.

Как ранее писал «Эксперт», в декабре 2022 года эксперты ISW предполагали, что ВС РФ могут начать крупномасштабное наступление в ходе СВО на Украине уже в первые месяцы 2023 года.

При этом институт в своём прогнозе делает ссылку на свою прежнюю прогнозную оценку, в которой также отмечалось, что начало зимы станет способствовать наступательным операциям.

В ISW также отмечали, что возобновление наступательных операций России станет развиваться сразу на двух основных направлениях. Речь идёт о движении вдоль границы ЛНР с Харьковской областью, а также на северо-востоке «незалежной» или в Донецкой области.