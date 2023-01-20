Владимир Ефимов: Льготы по аренде земли получили 9 столичных промкомплексов и технопарков в 2022 году

В 2022 году власти Москвы предоставили промышленным комплексам и технопаркам города налоговые преференций по аренде земли на общую сумму более 30 млн рублей. Об этом сообщил 20 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, предприятия с таким статусом платят пониженную ставку аренды за землю. Для промкомплексов она составляет 0,3% от кадастровой стоимости, для технопарков – 0,01%.

«С начала 2022 года такие льготы получили 9 столичных предприятий для 14 земельных участков суммарной площадью 19,7 га. В результате компании ежегодно смогут экономить свыше 30 млн рублей в текущих ценах», – сказал Владимир Ефимов.

Эту меру поддержки промышленности власти столицы реализуют с 2016 года. Льгота предоставляется сроком на 10 лет предприятиям, которые работают в социально значимых или наукоемких отраслях: например, в пищевой промышленности или фармацевтике. «В 2022 году арендные льготы получили имущественные комплексы промышленных предприятий «Спецкабель», «Меридиан», «Рот Фронт», «Связьстройдеталь», «ММЗ «Вперед» и «МНПК «Биотики». Также в 2022 году льготные ставки предоставлены технопаркам – ПАО «Калибр», АО «Телекомпания НТВ» и АО «Московский завод тепловой автоматики», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Обычно свой статус предприятиям нужно подтверждать каждый год. Но в 2022 году мэрия столицы в рамках антикризисных мер автоматически продлила их действие еще на год. «Таким образом, компаниям не надо дополнительно подтверждать соответствие установленным критериям, чтобы продолжать получать льготы. Спецстатусы сегодня в общей сложности присвоены около 140 компаниям. Из них 66 – это предприятия со статусом промышленного комплекса», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. С каждым годом их число растет. Так, в прошлом году статус промкомплекса получил производитель готовых блюд и десертов, изготовитель, кабельно-проводниковой продукции и другие производства, резюмировал он.