Европе пришлось отдать русский импорт Азии

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в 2022 году зарубежные страны отметили сокращение российского импорта (в физическом объеме) на 16% - в основном, за счет Европы. Такие цифры озвучил для ТАСС первый заместитель руководителя ведомства Руслан Давыдов. Он отметил при этом, что основными торговыми партнерами России в 2022 году стали Китай, Турция, Нидерланды, Германия и Белоруссия. Товарооборот с Китаем вырос на 28%, Турцией – на 84%. С Нидерландами товарооборот сократился на 0,1%, с Германией упал на 23%, а с Белоруссией увеличился на 10% до 50 млрд долл.

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Стимулировать, стимулировать, стимулировать

Основное сокращение ввоза российских товаров в Европу произошло за счет стран ЕС, и в основном – в Германию, объем торговли с которой сократился на 23%, подтверждает финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. По его словам, львиная доля сокращения товарооборота с Германией пришлась на газ. По Азиатско-Тихоокеанскому региону существенное сокращение пришлось на поставки руды цветных металлов в Японию – почти 39% в годовом выражении.



Надо сказать, что в целом сокращение оказалось не столь существенным, как ожидалось, – за счет значительного увеличения экспорта в Турцию, Индию, Китай, обращает внимание аналитик. Не осталась в стороне и Поднебесная, резко нарастившая импорт природного газа, нефти и СПГ, поставки которого увеличились почти на 44 %.

«Мне представляется, что доля сырьевого импорта из России в 2023 году будет в мире и дальше сокращаться, и в этом я не вижу ничего страшного, – говорит Бовт. – Структура российского импорта в странах, которые сегодня являются потребителями наших энергоресурсов, в ближайшие годы существенно изменится. Она просто обязана поменяться – в этом смысл ухода от сырьевой зависимости. Потенциал есть в нефтеперерабатывающей отрасли, в агропромышленном комплексе, в производстве удобрений, машиностроении. Но для переориентации экономики нужна еще очень важная деталь: стимулирование развития малого и среднего бизнеса и уменьшение доли государства в экономике», – считает Станислав Бовт.

Меняем черную кровь экономики на голубую

Изменение географии и структуры российского экспорта вытекает из логики сложившейся геополитической и экономической ситуации в мире, отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Разрыв связей с Европой вынуждает РФ искать новые рынки, на которых она является желанным партнёром, а не объектом патологических мечтаний прошлого.

Сокращение трубопроводных поставок газа в Европу частично компенсировалось экспортом СПГ, тем более что ценовые условия были весьма привлекательными, констатирует эксперт. Для примера: «НоваТЭК» увеличил поставки СПГ в Европу на 13%. В 2023 году потребности Европы в СПГ только возрастут, так как «Северный поток» сам себя не восстановит. Ещё более оптимистичная картина рисуется на Дальнем Востоке. Китай сократил закупки СПГ на 8% в 2022 году, но при этом нарастил закупки у РФ на 43,9%. Япония снизила закупки СПГ на 3%, но увеличила поставки из РФ на 4,5%.

Если же говорить о ценах, то они были существенно выше, чем в 2021 году, указывает Кочетков. Более того: в Европе стоимость СПГ была запредельной, а вот Азия избежала экстремальных значений, и Китай пользовался вполне солидными дисконтами, благодаря своей дружественной позиции в отношении РФ. Это позволило КНР перепродавать часть объёмов в Европу на фоне летних высоких цен. Тем не менее, собственные энергетические китайские закупки из РФ в 2022 году выросли в денежном выражении в полтора раза. Очевидно, что после отмены коронавирусных ограничений тенденция на рост импорта из РФ только усилится.

Саудовская Аравия смогла по итогам 2022 года сохранить за собой первенство по поставкам нефти, но в конце года она явно проигрывала РФ. Впрочем, это также вытекает из логики современных геополитических реалий. Саудовская Аравия и Россия, фактически, обменялись рынками. Саудиты стали больше поставлять в Европу, а РФ получила расширение возможностей на рынках Китая и Индии.

Данные за ноябрь наиболее ярко показывают, как растёт экспорт из РФ в Китай. Сам месяц примечателен тем, что он – последний в ряду жёстких коронавирусных ограничений. Годовой прирост поставок нефти составил 17%, угля – 41%, рафинированной меди – 29%, никеля – 37%, алюминия почти в три раза, палладия – 28%, пшеницы в 1,7 раза. Вероятно, кстати, что часть этих поставок затем перенаправлялась в недружественные страны, которые, с учетом маржи посредника, практически ничего не выиграли в такой ситуации.

Так или иначе, по объёмам экспорта и импорта сегодня наиболее выделяются Китай с приростом 29,3% и Турция – с приростом 84%. В последнем случае, поясняет Кочетков, речь во многом идёт о транзитных операциях. К примеру, в Евросоюзе выражают недовольство активным ростом поставок из Италии в Турцию, которая затем экспортирует подсанкционные товары в РФ. Даже товарооборот с Японией, которая присоединилась к санкциям, увеличился на 6,2%. Впрочем, это не от хорошей жизни. Европа теперь конкурирует за СПГ с традиционными потребителями в Азии, что вынуждает азиатских покупателей уповать на поставки из РФ. Япония даже выбила себе некоторые преференции по поставкам нефти с Сахалина в обход ценовых европейских ограничений.

Ситуация с российским импортом более запутанная, продолжает эксперт. В официальную статистику начинает подмешиваться фактор параллельного импорта. Совершенно очевидно, что упали закупки автомобилей и люксовых товаров. Однако параллельный импорт уже начинает исправлять ситуацию. Выход КНР из коронавирусных ограничений также должен будет улучшить российский импортный поток в 2023 году. Активнее начинают работать поставщики из других азиатских стран. В первом квартале ожидается растущий приход азиатских брендов, которые активно занимают ниши ушедших европейцев – наряду с экспансией внутренних российских производителей.

В любом случае, уверен Андрей Кочетков, рынок не терпит пустоты, и России есть что предложить – как на экспорт, так и в виде импортных потребностей. Поэтому цифры 2022 года могут оказаться прелюдией к ещё более значимым показателям в 2023 году. Как минимум, активная торговля РФ и КНР позволит уже к ноябрю исполнить поручения лидеров двух стран довести товарооборот до 200 млрд долл. в год. Хотя может уже лучше считать его в национальных валютах и говорить о 14 трлн рублей, или 1,4 трлн юаней, так как почти половина торговли уже осуществляется в национальных валютах.

