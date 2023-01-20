Заммэра Ефимов : 23-м компаниям город помог найти площадки под новые заводы

В 2022 году власти Москвы помогли 23-м компаниям найти оптимальные площадки для размещения новых производств, в том числе на территории особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщил 20 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прошлом году 23 компании получили от города помощь в размещении производства на территории столицы. Среди них предприятия легкой промышленности, пищевой, полиграфической и медицинской отрасли», — сказал Владимир Ефимов.

Эти компании вложат в проекты 4,2 млрд рублей, добавил он. В том числе, промышленники обратились за помощью в локализации предприятий на территории ОЭЗ «Технополис "Москва"». «Размещение производств в столице помогает инвесторам получить доступ к крупным рынкам сбыта и большому набору мер системной поддержки», — подчеркнул вице-мэр.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, город сегодня предлагает промышленникам более 20 мер системной поддержки и антикризисные инструменты, утвержденные в марте 2022 года мэром Сергеем Собяниным. «Так, компании, которые строят в Москве новые производства и расширяют действующие предприятия в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, могут без торгов получить землю в аренду по ставке один рубль в год», — сказал Овчинский.

По его оценке, этот инструмент и стал одним из самых востребованных в 2022 году. Так, на данный момент уже заключены договоры аренды земельных участков по льготной ставке с 13 инвесторами, резюмировал он.