Обезопасить недвижимость от мошеннических сделок по поддельной доверенности можно, внеся специальную отметку в ЕГРН о том, что операции с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника. Теперь это можно сделать через сайт госуслуг, но для этого нужно обладать приложением «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью, сообщили в пресс-службе Минцифры.

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«Иногда мошенники могут незаконным путем провести сделку с недвижимостью без владельца, например по поддельной доверенности. Для защиты от подобных ситуаций можно внести специальную отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника. Раньше для этого нужно было писать заявление в МФЦ или заполнять специальную форму в Росреестре. Теперь это можно сделать на Госуслугах — запретить все регистрационные действия с квартирой или домом, если владелец не присутствует на сделке», — сообщили в министерстве.

При этом, чтобы подать такое заявление, собственник должен обладать подтвержденной учетной записью Госуслуг и приложением «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). В Минцифре уточнили, что УКЭП оформляется бесплатно прямо в приложении, однако для этого необходим загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем.

«Запись появится в ЕГРН в течение gznb рабочих дней, а в личный кабинет придет уведомление о внесении записи. Точно так же можно снять такой запрет, если он был установлен раньше», — добавили в пресс-службе.

