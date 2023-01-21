Глава Минздрава дал россиянам советы, как пережить период гололеда

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян проявлять повышенную осторожность при нахождении на улице в условиях гололеда, использовать «противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости, чтобы увеличить сцепление со скользкой поверхностью». Его рекомендации опубликованы на сайте Минздрава РФ.

Статья по теме: Врач дал советы, как быть в хорошей форме в любом возрасте

«К группе повышенного риска падения и переломов относятся пожилые люди, что связано со снижением в пожилом возрасте мышечной массы, плотности костей и развитием остеопороза. Пожилым людям рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью, однако, если такой возможности нет, то, чтобы снизить риск падения и травматизма из-за гололеда на улице, рекомендуется выбирать обувь с удобной колодкой и на нескользящей подошве, использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости, чтобы увеличить сцепление со скользкой поверхностью», — посоветовал глава Минздрава.

Министр также порекомендовал людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в период резких перепадов атмосферного давления внимательно контролировать свое самочувствие, регулярно измерять артериальное давление, следовать рекомендациям врача и принимать назначенные лекарства.

