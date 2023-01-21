Глава СПЧ призвал решить проблему «перелимита» в СИЗО после посещения Бутырки

Для подозреваемых в совершении ненасильственных преступлений можно было бы чаще избирать альтернативные содержанию под стражей меры пресечения, например, подписку о невыезде, домашний арест или залог, считает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ по итогам посещения Фадеевым столичного СИЗО-2 «Бутырка».

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«В целом мы видим, что за последние годы проблема перелимита постепенно решается, но нужно активнее рассматривать возможность избрания альтернативных мер пресечения. Есть ряд ненасильственных статей УК РФ, по которым можно было бы избирать подписку о невыезде, домашний арест или залог», — заявил Фадеев.

В настоящий момент в столичных СИЗО сверх лимита содержится около 17% граждан, отметили в СПЧ.

Изучая условия содержания в Бутырской тюрьме, Фадеев осмотрел сборное и карантинное отделения, музей, храм, отряд хозобеспечения, спортзал для заключенных, следственные кабинеты, карцер и ознакомился с новым оборудованием для досмотра подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Помимо проблемы перелимита заключенных, глава СПЧ обратил внимание на различия в заработной плате медработников, являющихся сотрудниками внутренней службы и гражданских специалистов.

«В следующий раз Валерий Фадеев планирует посмотреть условия содержания женщин», — отметили в пресс-службе СПЧ.

