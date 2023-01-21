Изобретатель инновационного кадила предложил использовать его для обогрева в окопах

Технологию долговечного церковного кадила, разработанную научным сотрудником отдела гетерогенного катализа Института катализа Сибирского отделения РАН Александром Куликовым, можно использовать также для обогрева военных и рыбаков. Свечения от него практически нет, дыма и огня — тоже, рассказал ТАСС автор изобретения.

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Ранее пресс-служба Института катализа имени Г. К. Борескова сообщила, что новосибирский ученый разработал технологию долговечного церковного кадила на основе каталитической горелки. Она состоит из двух каталитических сеточек, топливного элемента — эжектора и сопла диаметром в 0,18 мм. Работает это устройство на смеси пропана-бутана. Так как оно потребляет мизерный объем газа, то работать может очень долго.

«Маленький источник можно использовать в условиях СВО для бойцов, которые сидят в окопах — свечения практически нет, дыма и запаха нет, они могут обогреваться. Можно менять размер устройства для решения разных задач. Например, устройство размером всего 6х6 см может давать 1,5 кВт энергии», — рассказал Куликов.

Кроме того, по словам разработчика, такую каталитическую горелку могут использовать рыбаки во время зимней рыбалки для обогрева рук, а также автомобилисты в случае аварии в холодное время года и туристы. Проведенные эксперименты показали, что даже при 25-градусном морозе устройство может нагреть салон автомобиля за 15 минут.

