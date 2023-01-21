Минобороны сообщило о прорыве в Запорожье и освобождении Двуречья

На Запорожском направлении в результате наступления российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции, а на Донецком направлении освободили населенный пункт Двуречье ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС РФ за сутки продвинулись на 7 км на запорожском направлении, в процессе окончательного освобождения находятся не менее семи населенных пунктов.

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«На Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено более 30-ти боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица "Акация", а также гаубица Д-20», — сообщил Конашенков.

На Донецком направлении, по его словам, тоже были достигнуты значительные успехи —добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье ДНР. Потери ВСУ здесь составили до 50-ти военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа и две гаубицы Д-20 и Д-30. В районе поселения Водяное был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в районе Малиновки — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.

На Купянском направлении были поражены подразделения 103-й бригады теробороны в районе Берестового Харьковской области. За сутки здесь ликвидировано более 35-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении артиллеристы Центрального военного округа нанесли поражение подразделениям 111-й бригады теробороны в районах Торского и Терны ДНР, уничтожив при этом свыше 20-ти украинских военнослужащих, БМП, гаубицу Д-20, а также РЛС производства США AN/ТPQ-37.

Всего, по данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска поразили пункт управления 36-го отдельного стрелкового батальона теробороны в районе Котляровки, 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 95-ти районах. Российские истребители сбили украинский самолет Су-24, а средства ПВО — вертолет Ми-8 ВСУ, 14 беспилотников, три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» и противорадиолокационную ракету «HARM».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 375 самолетов, 203 вертолета, 2922 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7589 танков и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3883 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8128 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

Подводя итоги дня на Запорожском направлении, в своем Telegram-канале Владимир Рогов в ночь на субботу написал, что за сутки российские войска «продвинулись вперед на глубину около 7 км, в процессе окончательного освобождения не менее семи населенных пунктов». Он также отметил, что противник «испытывает острый снарядный голод», в том числе нехватку боеприпасов натовского калибра 155 мм.

