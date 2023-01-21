NASA и Boeing объявили о создании принципиально новой модели самолета

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило партнерское соглашение с Boeing для разработки нового поколения экологичных узкофюзеляжных авиалайнеров. Проект Sustainable Flight Demonstrator рассчитан на семь лет, и к концу десятилетия должен быть запущен в эксплуатацию самолет с удлиненными тонкими крыльями, стабилизированными диагональными стойками. Благодаря улучшенной аэродинамике на 30% снизятся расходы топлива и выбросы в атмосферу, сообщается на сайте NASA.

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«Узкофюзеляжные самолеты являются рабочей лошадкой многих авиакомпаний, и из-за их интенсивного использования на них приходится почти половина мировых авиационных выбросов. NASA планирует завершить испытания проекта к концу 2020-х годов, чтобы технологии и конструкции, продемонстрированные в рамках проекта, могли стать основой для отраслевых решений о следующем поколении узкофюзеляжных самолетов, которые могут быть введены в эксплуатацию в 2030-х годах», — говорится в релизе агентства.

Самолет, который назвали Transonic Truss-Braced Wing, будет иметь трансзвуковое крыло с ферменными связями. Благодаря новым двигательным установкам, материалам и системной архитектуре расход топлива и выбросов сократится почти на треть по сравнению с существующими узкофюзеляжными самолетами.

Предполагается, что первый испытательный полет нового экспериментального авиалайнера состоится в 2028 году.

