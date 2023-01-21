Основные правила выбора криптовалютного обменника

Один из самых популярных среди них – использование обменников криптовалюты. Эти сервисы позволяют приобрести или обменять криптовалюты без регистрации и подтверждения личности. Существует множество таких интернет-площадок, которые различаются перечнем поддерживаемых криптовалют и платежных систем, обменным курсом, величиной комиссионных сборов, репутацией, удобством и надежностью.

При выборе обменника криптовалют необходимо принимать во внимание множество факторов. В число главных критериев входят: