Особенности и преимущества контрактного производства плат

Далеко не все предприятия могут позволить себе такие траты. Выход состоит в обращении к специализированным компаниям. Производство печатных плат по контракту, в первую очередь, выгодно самому заказчику, поскольку процесс изготовления плат и прочих электронных изделий требует соблюдения целого ряда условий, включая высокий профессиональный уровень персонала. Выпуск контрактной электроники предусматривает выполнение следующих типов операций:

создание электронных плат;

выполнение обработки и прочих слесарных работ;

монтаж главных компонентов и проверку их функционирования в собранном виде;

отладка режимов работы;

испытание оборудования на специальном стенде при различных условиях эксплуатации;

предоставление гарантии и выполнение обязанностей по постгарантийному обслуживанию.

Одно из основных преимуществ такого метода производства плат заключается в экономической выгоде. Заказчик избавлен от необходимости нести значительные затраты на покупку дорогого оборудования. А за счет максимальной загрузки оборудования, используемого контрактным партнером, обеспечивается высокая эффективность производства, в то время как себестоимость выпускаемых изделий значительно уменьшается.

В отличие от универсальных производственных предприятий, занимающихся выпуском сразу всех деталей, работающие по контракту специализированные компании используют дорогостоящее профессиональное оборудование. За счет этого высокое качество выпускаемой электроники сочетается с невысокой стоимостью ее изготовления. Такое производство предусматривает соблюдение определенных условий сотрудничества, зачастую включающих в себя регулярные заказы крупных партий продукции в течение продолжительного времени. Благодаря этому сам исполнитель получает ощутимую выгоду.

Любое контрактное производство во всех случаях связано с крупными объемами закупок различных компонентов для изготовления плат. По этой причине удельные расходы на производстве единицы продукции оказывается заметно меньше, чем при выполнении мелких заказов. Таким образом, контрактное производство обеспечивает следующие преимущества для заказчика: