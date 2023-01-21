Рогозин прокомментировал уголовное дело против экс-главы центра имени Хруничева

Бывший гендиректор ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» Андрей Калиновский объявлен в международный розыск. По данным следствия, он мог похитить почти 400 млн рублей при реализации контрактов о поставке режущих инструментов, сообщил «Коммерсант». Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал это известие, назвав Калиновского «хмырем», которого он уволил на следующий день после своего назначения главой госкорпорации, и подчеркнул, что его надо обязательно «поймать».

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«Во главе предприятий вили свои гнезда сообщества воров и предателей. Центр Хруничева эти несменяемые годами мафиозные группы довели к маю 2018 года до дыры в 117 млрд рублей. Когда президент меня назначил на Роскосмос и поручил навести порядок, конкретно это ведущее ракетное предприятие лежало на боку, люди разбегались, аварийность зашкаливала. А причина проста — ворье и тотальная коррупция. Когда начал их чистить, визг и сопротивление в ответ. Публикации заказные и итальянская забастовка. Этого хмыря Калиновского я уволил с Центра Хруничева аккурат на следующий день после моего назначения — 25 мая 2018 года. Потом передали материалы нашей службе внутреннего аудита, которая всегда тесно работала с ФСБ и Генпрокуратурой», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Экс-глава Роскосмоса также уточнил, что за четыре года своей работы в ракетно-космической отрасли сменил 95% всего руководящего состава предприятий — «за делишки неприглядные, безделие и непрофессионализм». В результате этого, по его словам, «отрасль ожила, аварийность сошла на нет, предприятия вышли из долговой ямы, куда их завели вот такие вот калиновские».

Ранее «Коммерсант» сообщил, что решение о заочном аресте Андрея Калиновского по ходатайству следствия принял Савеловский райсуд Москвы, оно вступило в законную силу 17 января. По некоторым данным, бывший топ-менеджер скрылся на Кипре.

