Роскомнадзор признал Telegram иностранным и не подлежащим интеграции с банками

Согласно федеральному закону «Об информации», Telegram относится к иностранным мессенджерам, которым с 1 марта 2023 года запретят передавать платежную информацию. Ограничения распространятся на интеграцию Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также на банки, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе Роскомнадзора.

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«Ряду организаций в России будет запрещено использовать Telegram для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг», — сообщили в Роскомнадзоре.

Ведомство ранее не сообщало, какие мессенджеры будут отнесены к иностранным на основании поправок к закону «Об информации», принятым в прошлом году. Сейчас в отношении Telegram принято такое решение на фоне сообщений ряда банков организовать онлайн-банкинг внутри мессенджеров.

В частности, ВТБ 19 января объявил о запуске мобильного банка внутри своего чат-бота в Telegram: он позволяет проверять баланс и отправлять деньги через систему быстрых платежей. В банке прокомментировали сообщение Роскомнадзора, заявив, что «на сегодняшний день работа в Telegram абсолютно легитимна».

«Мессенджер стал первой подобной площадкой для запуска онлайн-банка, но мы не хотим ограничиваться только им. Будем развивать сервис и на других популярных площадках», — цитирует ТАСС ответ банка.



