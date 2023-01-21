Сбер сообщил адреса первых банкоматов в Крыму

Сбер установил первые банкоматы на Крымском полуострове: в Ялте, Симферополе, Севастополе и в селе Оползневое в 25 км от Ялты. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации, уточнив, что в селе находится стационарный банкомат, а в городах устройства расположены в мобильных офисах, то есть внутри автомобилей.

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«На территории полуострова Крым банкоматы Сбербанка расположены по адресам: Севастополь, площадь Нахимова, дом 1; Симферополь, улица Пушкина, 10; Ялта, Киевская, 6; село Оползневое, улица Генерала Острякова, 9», — сообщили в пресс-службе банка.

В Telegram-канале правительства Севастополя указано, что в мобильном офисе на площади Нахимова, «можно без процентов снять или положить деньги на карту».

«Важнейшее экономическое событие. В Ялте заработал первый мобильный офис Сбера. Этого очень долго ждали жители и особенно гости нашего города, большинство из которых на протяжении многих лет являются клиентами банка. Работает мобильный офис на площади Советской. Уверена, совсем скоро нас ждет еще больше положительных преобразований в различных сферах», — написала в своем Telegram-канале глава Ялты Янина Павленко.

