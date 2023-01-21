«Смягчается риторика»: Абрамченко оценила позицию Запада по отношению к удобрениям из РФ

В недружественных странах начали понимать, что отказ от российских минеральных удобрений может плохо закончиться, и Запад уже начал смягчать риторику, чтобы возобновить торговлю. Об этом заявила РИА Новости вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

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«По минеральным удобрениям, в качестве результатов прошлого года, мои наблюдения такие: недружественные государства начали понимать, что нельзя отказываться от минеральных удобрений, в том числе российских, это плохо кончится. Уже наметились определенные изменения в официальной позиции недружественных стран для того, чтобы возобновить такую торговлю, смягчается риторика», — рассказала Абрамченко.

В России с 1 января начала действовать экспортная пошлина на минеральные удобрения в размере 23,5%, если цена удобрений превысит $450 за тонну. Поставки по более низкой стоимости пошлиной не облагаются. Мера будет действовать до конца 2023 года.

Кроме того, РФ продлевает квоты на вывоз из страны минеральных удобрений: они будут действовать до 31 мая 2023 года. Общий объем квот составит 11,8 млн тонн. Изначально ограничения на поставки за рубеж удобрений были введены в России с 1 декабря 2021 года.

