В Карачаево-Черкессии запустили производство гипсокартона

На Хабезском гипсовом заводе в Карачаево-Черкессии запустили новую линию по производству гипсокартонных листов. В торжественной церемонии принял участие зампред правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В новое производство мощностью 15 млн кв. м. гипсокартона в год планируется вложить 1,35 млрд рублей, в рамках инвестпроекта будет создано более 180 дополнительных рабочих мест, сообщили в пресс-службе правительства.

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«Открытие нового производства гипсокартонных листов не только закроет потребности Карачаево-Черкесской Республики в данном виде строительных материалов, но и скорректирует баланс всего Северо-Кавказского федерального округа по обеспеченности этим видом продукции. Особым преимуществом данного проекта является близость качественной сырьевой базы – карьера гипсового камня, что является серьезным конкурентным преимуществом Хабезского гипсового завода по цене и по качеству», — отметил Мантуров.

Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов отметил, что предприятие «Хабез Гипс» уже более 30 лет является одним из флагманов промышленности региона. На заводе производят строительный гипс, сухие штукатурные смеси, финишную шпатлевку, самовыравнивающиеся наливные полы, плиточный клей, монтажные смеси и четыре вида грунтовки.

Вице-премьер и глава региона обсудили также создание в Карачаево-Черкесии индустриального парка на базе бывшего частного автомобильного завода «Дервейс». Кроме того, зампред правительства поддержал инициативу республики по созданию производства канатных дорог.