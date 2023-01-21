В плотных боепорядках: Минобороны Белоруссии рассказало о совместных с РФ учениях

В рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Белоруссии и России экипажи вертолетов Ми-8МТВ-5 отрабатывали поисково-спасательные работы, а белорусские Су-30СМ прикрывали группу российских бомбардировщиков Су-34, пока те «наносили удар» по заданным целям. Об этом сообщило министерство обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

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«Сегодня в рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил республики Беларусь и Российской Федерации авиационные подразделения со всех аэродромов ВВС и войск ПВО Вооруженных сил продолжают выполнять задачи по предназначению», — сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

В частности, экипажи Ми-8МТВ-5 отрабатывали поисково-спасательные работы. Руководитель полетов Александр Федоренко отметил, что создавались условия, приближенные к боевым: «вертолет должен был найти себе площадку, чтобы сесть и безопасно взлететь». Высадившаяся из него группа должна была эвакуировать на вертолет «условно подбитый экипаж» и так же скрытно улететь.

Кроме того, по словам Федоренко, отрабатывались действия белорусских Су-30СМ, которые прикрывали группу российских бомбардировщиков Су-34, которые «наносили удар» по заданным целям.

«Перед Су-34 сработала еще штурмовая авиация для поражения средств ПВО противника и пунктов управления. За ними работали с аэродрома республики Беларусь самолеты Як-130, подключилась армейская авиация, это были вертолеты Российской Федерации, за ними в плотных боепорядках воздушные суда республики Беларусь», — добавил руководитель полетов.

