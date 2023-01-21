В Подмосковье прошла тренировка с участием расчетов С-300

В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты. В мероприятии были задействованы более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и спецтехники, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Статья по теме: В плотных боепорядках: Минобороны Белоруссии рассказало о совместных с РФ учениях

«Батарея зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 выдвинулась в район несения боевого дежурства. Во время марша военнослужащие отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРС смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение задачи», — говорится в релизе Минобороны.

Придя к месту назначения, расчеты батареи развернули комплексы в боевой порядок и приступили к дежурству. Зенитчики выполняли электронные пуски ракет по целям, имитирующим летательные аппараты и баллистические ракеты условного противника.

