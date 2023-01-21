Владимир Ефимов: промышленные предприятия Москвы получили одобрения на 31 масштабный инвестпроект в 2022 году

Градостроительное-земельная комиссия Москвы в 2022 году одобрила реализацию 31 масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в сфере промышленности: почти столько же, сколько за последние 6 лет. Производственники получат землю в аренду целевым назначением, где начнут строительство новых или расширение действующих предприятий. Об этом сообщил 21 января заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общее число одобренных в прошлом году МаИПов значительно превысило показатели предыдущих лет. Для строительства новых и расширения действующих производств город выделит компаниям более 181 га», — сказал Владимир Ефимов. Так, в столице появятся заводы по производству стройматериалов, продуктов питания, кормов для домашних животных, одежды, косметических средств, мебели и упаковки, а также логистический центр, технопарки и индустриальный кластер. «На этих производствах создадут свыше 19 тысяч новых рабочих мест», — добавил он.

Напомним, землю без торгов для реализации МаИПов власти Москвы представляют с 2016 года. Эта господдержка упрощает создание и развитие предприятий, способствует созданию новых рабочих мест и привлекает инвестиции в экономику города, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. На участке площадью 27 га в Троицком административном округе появится пищевой кластер, где разместятся производители молочных и мясных продуктов, сладостей, напитков, зелени, упаковки. А на севере Москвы построят предприятие по выпуску готовых блюд, которые будут поставлять в заведения общепита: от социальных объектов и больниц до пассажирских скоростных поездов. Еще почти 1 га выделят под строительство инновационных продуктов питания, добавил глава департамента.

Почти половина МаИПов, одобренных в 2022 году, связана со строительной отраслью, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. В том числе, в Зеленограде на территории площадью более 35 га построят комплекс по производству строительной продукции, а также административные и выставочные зоны. «В районе станции Бекасово-Сортировочное в Троицком административном округе предусмотрено 28 гектаров для создания предприятий по выпуску стекла, плит и блоков. На Балаклавском проспекте на одном гектаре земли разместится производство каркасов для объемно-модульного строительства, а в Капотне на двух гектарах — завод по выпуску архитектурного бетона», — добавил он.

Напомним, с марта 2022 года землю по МаИПы сдают в аренду по льготной ставке в 1 рубль в год. По официальным данным на конец прошлого года, мэрия столицы заключила 13 таких договоров с инвесторами.