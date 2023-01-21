Жителей европейской части России предупредили о барической аномалии

Пик повышения атмосферного давления придется на начало следующей недели, зона барической аномалии накроет большинство регионов европейской части страны. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос», предупредив, что в Санкт-Петербурге давление начнет резко расти уже в воскресенье вечером, а в Москве — в понедельник.

Статья по теме: Глава Минздрава дал россиянам советы, как пережить период гололеда

«В Санкт-Петербурге на свой максимум показания барометров выйдут в вечерние часы воскресенья – в это время атмосферное давление достигнет значений 779–780 мм рт. ст., что почти на 20 единиц выше положенного по норме. После чего давление начнет активно повышаться и в середине недели вернутся в норму», — сообщили синоптики.

В Москве, по данным «Фобос» показатели барометров поднимутся до 765–766 мм рт. ст. в понедельник, но начиная уже со вторника атмосферное давление начнет снижаться и к концу четверга станет нормальным.

В центре погоды предупредили, что такие экстремальные значения атмосферного давления могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей, возможно обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

