Абрамченко обратила внимание на неочевидную проблему электромобилей

Вице-премьер Виктория Абрамченко признала, что будущее — за электромобилями, однако производители, по ее мнению, запуская новую технологию, должны сразу думать о технологии утилизации, поскольку сейчас такой системы просто не существует. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

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«За такими технологиями будущее, безусловно, тем более что ископаемых источников энергии, углеводородов на планете становится все меньше. Но я всем своим коллегам говорю: запуская новую технологию, новый продукт и новый товар, нужно сразу думать о технологии утилизации того, что выпустили. Если у нас на сегодняшний день нет технологий утилизации всех узлов и агрегатов электромобиля, то тогда нужно стремиться к тому, чтобы умные головы создали технологию его утилизации», — считает Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что правительство РФ уже оснащено отечественными «Аурусами» и, насколько ей известно, производитель намерен выпускать их и с электрическими силовыми установками.

В соответствии с концепцией развития электротранспорта, в России в 2023 году планируется произвести 7,4 тыс. электромобилей, в 2024-м — 17,5 тысяч. Электрокары отечественного производства Evolute уже включены в программу льготного автокредитования.

