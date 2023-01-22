Анекдот про Путина доказал провал западной пропаганды

В эфире передачи «Место встречи» на НТВ телеведущий Андрей Норкин рассказал анекдот про президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, доказывающий двойные стандарты Запада.

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«По версии журнала Time, причина вторжения на Украину — Путин. Причина миграционного кризиса в Европе — Путин. Причина энергетического кризиса в Европе — Путин. Причина экономического кризиса в Европе — Путин. Причина политического кризиса в Соединенных Штатах — Путин. Причина продовольственного кризиса во всем мире — Путин. Самый влиятельный человек на планете — Зеленский», — рассказал Норкин.

Кроме того, телеведущий сделал вывод, что чем больше Запад пытается очернить Путина, тем больше главу государства любят в России.

