Бразилия и Аргентина создадут общую валюту

Власти Бразилии и Аргентины на ближайшей неделе объявят о начале работы над созданием общей валюты. Ее предлагается назвать sur (юг), и она может стимулировать региональную торговлю и снизить зависимость от доллара. К проекту единой валюты в дальнейшем предложат присоединиться другим странам Латинской Америки, и в случае успеха новый валютный блок может стать вторым по величине в мире, пишет Financial Times.

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«Официально о планах объявят, как ожидается, во время визита президента Бразилии Лулы да Силвы в Аргентину в воскресенье вечером, он станет первой зарубежной поездкой да Силвы с момента прихода к власти 1 января», — говорится в публикации.

Страны обсуждают создание общей валюты уже несколько лет, но переговоры проваливались из-за противодействия Центробанка Бразилии, рассказал один из источников издания. Сейчас, когда к власти в обеих странах пришли левые лидеры, у них может быть больше политической поддержки.

Если к проекту присоединятся и другие страны Латинской Америки, на новый валютный союз, по оценкам FT, будет приходиться около 5% мирового ВВП. На крупнейший в мире союз — еврозону — приходится около 14% мирового ВВП в долларовом выражении. Однако Европе потребовалось 35 лет, чтобы создать его, отметил в комментарии изданию глава Минэкономики Аргентины Серхио Масса.

Объем торговли между Бразилией и Аргентиной достиг $26,4 млрд за 11 месяцев 2022 года, что почти на 21% больше, чем за тот же период 2021-го.