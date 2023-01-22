Для космонавтов создали робота-массажиста

Ученые МГТУ им. Баумана разработали робота, который может закрепляться на теле космонавта и проводить массаж конечностей, не отвлекая человека от основной деятельности. Его полномасштабная кинематическая модель уже испытана в Институте машиноведения (ИМАШ) РАН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, которые разработчики готовятся представить на Королевских чтениях 24-27 января в Москве.

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«Показана возможность применения симбиозного самоперемещающегося массажного робота "Октаэдральный додекапод" для автоматизации массажа верхних и нижних конечностей космонавтов на борту космической станции. Он способен проводить массажные манипуляции на двигающемся теле независимо от его пространственной ориентации. В результате космонавты смогут выполнять запланированную работу в процессе проведения массажа», — говорится в материалах ученых.

В космосе из-за невесомости невозможно эффективно провести массаж без участия второго космонавта, при этом обоим членам экипажа приходится отвлекаться от плановых работ. Кроме того, существующие на сегодняшний день роботы-массажеры не универсальны и годятся только для определенных участков тела, указывают ученые.

Преимущество новой разработки в том, что робот как бы объединяется с телом космонавта в единое целое, он не является тяжелым крупногабаритным устройством и не требует значительного количества энергии. Интеллектуальный самоперемещающийся робот представляет собой стержневой механизм, соединенный с помощью сферических шарниров. Перед массажем в систему оперативного управления робота вводятся геометрические параметры массируемой конечности, включая зоны ограничения (раны, родинки), и «привязывают к базовой системе координат». Это позволяет космонавту менять свое местоположение и не требует статичной позы.

Аппарат может работать в пяти режимах. Кроме того, на него можно установить разные датчики и организовать онлайн-связь с профессиональным массажистом наземной службы.

