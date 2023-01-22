Критерии и особенности выбора курсов по интернет-маркетингу

На рынке образовательных услуг предоставлен топ курсов по интернет маркетингу. Получить необходимые знания в этой области можно следующими способами:

Офлайн-программы. При их использовании слушатель в ходе общения со спикером и коллегами обменивается мнениями, имеет возможность поделиться с ними собственным опытом. Как правило, такие занятия носят характер семинаров: мастер-классы, лекции, воркшопы.

Онлайн-интенсивы. В настоящее время существует множество разнообразных интернет-программ, транслирующих профессиональный опыт компетентных специалистов, которые системно передают ученикам свои знания. Часть из них представлена в видеоформате.

Самообразование. Этот способ предусматривает чтение различных специальных изданий, выпускаемых как в бумажном, так и в электронном виде. Книги устаревают довольно быстро, поэтому зачастую гораздо эффективнее изучать информацию, представленную в блогах и на порталах, посвященных интернет-маркетингу.

Чтобы выбрать хорошие курсы по интернет-маркетингу, необходимо уделить повышенное внимание тому, кто на них преподает. Если доля преподавателей старого поколения среди спикеров превышает 30%, то образование будет преимущественно теоретическим, и ученик не получит необходимых практических знаний. Еще хуже, если на курсе сосредоточено колоссальное число известных интернет-маркетологов и стартаперов. На таких курсах можно получить мощный заряд предпринимательской энергии, мотивации, помогающий стать успешным руководителем. Однако если цель состоит в получении практических знаний, то лучше всего выбирать курсы, которые ведут узкоспециализированные профессионалы.

Особое внимание надо обратить на нынешнее место работы преподавателя, его стаж и авторитетность в своей узкой сфере. Предпочтение нужно отдавать курсам, где присутствует несколько ярких звезд, не дающих заскучать, однако основную массу преподавателей составляют «инструменталисты» – специалисты, хорошо разбирающиеся в своей узкой теме. При этом большое значение имеет работа в группе. В данном формате обучающиеся знакомятся друг с другом, открываются и узнают, кто чем занимается. При использовании любой образовательной программы следует рассматривать ее как перспективный перечень контактов. После завершения учебы можно продолжить общение с участниками своей группы в социальных сетях.