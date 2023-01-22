Крымские ученые изучат последствия ураганов в Никарагуа

Ученые Института биологии южных морей РАН, базирующегося в Севастополе, помогут коллегам из Центральной Америки изучить последствия ураганов с точки зрения сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, почвенных ресурсов, хозяйственной деятельности и проживания человека. Соответствующее научное соглашение было подписано с Национальным автономным университетом Никарагуа, сообщил ТАСС директор института РАН Роман Горбунов.

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«Коллег в первую очередь волнуют вопросы, связанные с экологическим мониторингом водных объектов. У них сильно загрязнены озера Манагуа и Никарагуа. Их интересуют вопросы, связанные с биотехнологиями и биоразнообразием прибрежных вод. Также будут изучаться экологические риски, так как страна находится в зоне ураганов, приходящих со стороны Карибского моря», — сообщил Горбунов.

Он уточнил, что из-за изменения климата ураганы в Никарагуа случаются все чаще и с каждым годом продвигаются все глубже на сушу из-за вырубки лесов на востоке страны. Они разрушают населенные пункты и приводят к катастрофическим последствиям для природной среды.

«Система оповещения работает, но нам предстоит понять угрозу от ураганов с точки зрения сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, почвенных ресурсов, хозяйственной деятельности и проживания человека», — подчеркнул Горбунов.

Полученные сведения, по его словам, можно будет использовать для более эффективного развития сельского хозяйства и лесной промышленности.

Никарагуа признала Крым в составе России, и в 2020 году эта страна первой открыла почетное консульство на полуострове.

