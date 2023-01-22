Названа цена отказа Германии от российского газа

Германия смогла сократить потребление газа на 14% и снизить цены на фоне отказа от российского газа. Ситуации помогла теплая погода. Однако теперь страна столкнулась с зависимостью от СПГ, недостаточными запасами газа в Норвегии и Нидерландах и необходимостью возвращения к углю, сообщает Bloomberg.

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«Ранее Германия импортировала из Москвы 52% всего необходимого объема газа. Спасением от возможного нормирования и принудительного отключения электроэнергии стали сжиженный природный газ, поставки по трубопроводу из Норвегии и Нидерландов и старый фаворит: уголь. Этому повороту, который может стоить 46 млрд евро, помогает неожиданно мягкая погода, которая сдерживает спрос на отопление», — говорится в публикации.

По словам канцлера Олафа Шольца, сейчас перед Германией стоит задача нарастить мощности, которые позволили бы стране иметь столько газа, сколько у нее было до февраля 2022 года, без импорта из России. Однако без долгосрочных контрактов на СПГ, покупатели сталкиваются с жесткой конкуренцией на международных рынках. Ожидается, что количество СПГ, доступного в мире, не сильно увеличится в течение как минимум трех лет, отмечает Bloomberg. И Европе, скорее всего, придется бороться с Китаем за поставки. При этом соглашение на 15 лет, которое Германия подписала с Катаром, составляет лишь около 6% российских объемов в 2021 году.

От этой ситуации больше всего выиграли Норвегия и Нидерланды. Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Германию — с долей 33%, однако в Осло ожидают, что поставки останутся стабильными только в течение четырех-пяти лет, а затем будут сокращаться по мере истощения запасов. Нидерланды к декабрю утроили поставки газа в Германию, при этом большая часть сырья была добыта на газовом месторождении Гронинген, которое планируется закрыть к следующему году из-за угрозы землетрясений.

«Когда-то считалось, что самое грязное ископаемое топливо уходит, но нынешний кризис вернул его к жизни. Правительство продлило использование законсервированных угольных электростанций до марта 2024 года, что вызвало протесты и потенциально повлекло за собой политические издержки для Шольца», — говорится в публикации.

По оценкам Bloomberg, у Германии достаточно угля, чтобы обеспечить энергией около 5 млн домов. Страна производит более трети своей электроэнергии из угля.

