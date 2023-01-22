«Не надо иллюзий»: Медведев подвел итоги встречи НАТО в Рамштайне

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Запад готов неопределенно долго изматывать Россию, поставляя тяжелые виды вооружения Киеву. Однако в случае затяжного конфликта может сложиться новый военный альянс в противовес НАТО, предупредил он в своем Telegram-канале, рассуждая об итогах встречи в Рамштайне.

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«Встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги будут неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить. И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое. Поэтому не надо иллюзий», — написал Медведев.

Исходя из этого, он сделал два основных вывода. Во-первых, что будет «очень непросто», и во-вторых, что «в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов». В этом случае, по его мнению, США «окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев», и мир вернется в равновесное состояние, «если, конечно, не будет слишком поздно».

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоялась встреча министров обороны порядка 50 стран, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Киеву.

