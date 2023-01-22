Пожилые сибиряки и вьетнамцы оказались одинаково счастливы

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с партнерами из Ханойского университета науки и технологий и Вьетнамской академии общественных наук провели соцопрос, чтобы определить степень удовлетворенности жизнью людей старше 55 лет и как на нее влияет использование современных технологий. Исследование, в котором приняли участие порядка 700 человек, показало, что опрошенные жители Томска и Ханоя практически одинаково довольны своей жизнью, и хайтек новинки не особо влияют на уровень их счастья, сообщает пресс-служба ТПУ.

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«Участники опроса должны были ответить на десять вопросов, касающихся оценки качества товаров и услуг, востребованности новых технологий и потребности в их использовании, уровне счастья и удовлетворенности жизнью. Опрос респондентов во Вьетнаме производился с помощью онлайн-форм, а в Томской области посредством телефонного интервью. Контакты пожилых людей для исследования предоставили наши партнеры — исследовательские центры», — пояснила заведующая международной научно-образовательной лабораторией технологий улучшения благополучия пожилых людей ТПУ Галина Барышева.

Исследование проводилось с 2020 года и главный вывод, к которому пришли ученые, заключался в том, что значения субъективных показателей качества жизни в обоих странах находятся на уровне выше среднего. И в Томске, и в Ханое пожилые лояльны к высокотехнологичным продуктам, однако особой потребности в них не испытывают, причем, степень заинтересованности снижается с возрастом.

Как отметил руководитель проекта со стороны Вьетнамской академии общественных наук Нгуэн Чиэн Тханг, результаты по многим показателям получились примерно одинаковыми: респонденты оценили качество товаров, которыми они пользуются (личный автомобиль, мобильная связь, электронная техника, бытовая техника) на «хорошо» как в Томской области, так и во Вьетнаме. При этом, наиболее востребованными технологиями жители обеих стран назвали устройства для отслеживания загрязнения среды и возможность дистанционно связаться с врачом. Кроме того, пожилые томичи особо выделили технологию «умный дом», а ханойцы — бытовые солнечные батареи и электромобили.

«В целом по выборке средний показатель оценки уровня счастья в Ханое и Томской области примерно одинаковы, во Вьетнаме наблюдается небольшое превышение. А уровень удовлетворенности жизнью томичи оценили выше: в Томской области этот показатель равен 6,69 балла из 10, а во Вьетнаме — 6,33 из 10», — уточнили в пресс-службе вуза.

