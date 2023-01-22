Россияне открыли рекордное количество компаний в Турции

В 2022 году число компаний с иностранным капиталом в Турции достигло рекордного показателя с 2010 года — 20 135 фирм. Причем, большую часть из них открыли россияне, пишет Anadolu со ссылкой на данные Союза палат и товарных бирж Турции.

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«Количество созданных компаний с иностранным капиталом в Турции в 2021 году выросло на 29,7%, до 13 445, а 50-процентный рост данной категории компаний в 2022 году стал самым высоким показателем за четыре года. Наибольшее количество компаний с иностранным капиталом в Турции в 2022 году открыто с участием граждан России», — говорится в публикации.

Всего в прошлом году в Турции было открыто 1 363 компании с российским участием (140 акционерных обществ и 1223 обществ с ограниченной ответственностью). На втором месте — компании с иранским капиталом (1,3 тыс.), на третьем — с участием граждан Германии (484).

Согласно данным Союза палат и товарных бирж Турции, иностранцы главным образом вкладывали капитал в сектор оптовой торговли. В этой сфере начали функционировать 3 070 компаний. Далее следуют сектор недвижимости (1043 компаний), коммерческие и другие услуги (938 компаний).

В Стамбуле в 2022 году зарегистрированы 62% всех новых компаний с иностранным капиталом — в этой провинции в целом их было создано 12 462. Далее следуют: Анталья (1648) и Анкара (821).

