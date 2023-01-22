Ставка по «Сельской ипотеке» для жителей приграничных территорий снижена до 0,1%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, снижающее до 0,1% размер ставки по программе «Сельская ипотека» для приграничных территорий, сообщает пресс-служба кабмина. Для остальных жителей сельской местности она остается на уровне 3%.

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«Максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с 3% до 0,1%», — сообщили в правительстве.

С момента старта госпрограммы «Сельская ипотека» в России было выдано более 109,7 тыс. кредитов на сумму 220,4 млрд рублей, благодаря чему граждане смогли приобрести или построить более 6 млн кв. метров жилья, отметили в кабмине.

Действие этой программы распространяется на сельскую местность и города с населением не более 30 тыс. человек. Кредит по льготной ставке можно взять на покупку готового частного дома, земельного участка и строительство на нем жилья, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке.

