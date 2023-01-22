«Ведут мир к страшной войне»: Володин предупредил Запад о последствиях поставок оружия на Украину

Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным российским городам, это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он также считает, что члены Конгресса, депутаты бундестага, Национального собрания Франции и других европейских парламентов должны «осознать ответственность перед человечеством» и не допустить трагедии мирового масштаба.

Статья по теме: Володин: план Запада по изоляции России провалился

«Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом. Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны», — предупредил Володин.

Спикер также отметил несостоятельность аргументов, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах. Этого, по его мнению, не было, «потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны».

