Владимир Ефимов: почти 200 тысяч контрактов заключили с малым и средним бизнесом на портале поставщиков в 2022 году

Московские заказчики в 2022 году заключили на портале поставщиков 186,7 тыс. контрактов с представителями малого и среднего бизнеса. Их общая сумма составила 35,5 млрд рублей, сообщил 22 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Оперативные потребности городских и муниципальных заказчиков на портале обеспечивают 290 тыс. предпринимателей, более 90% из них — представители малого и среднего бизнеса. В прошлом году московские заказчики заключили с ними 186,7 тыс. контрактов на 35,5 млрд рублей», – сказал Владимир Ефимов. По его оценке, это более 84% от всего объема заключенных на портале контрактов в прошлом году.

Продукцию и услуги заказчикам из Москвы поставляют компании как из столицы, так и из регионов, добавил вице-мэр. Так, в прошлом году объем контрактов с бизнесменами из столицы составил 23,8 млрд рублей. На втором месте — поставщики из Подмосковья (6,4 млрд), на третьем — из Санкт-Петербурга (571 млн).

Активнее всего ресурсом пользуются микропредприятия: по итогам 2022 года с ними заключили 161,4 тыс. контрактов на общую сумму 29,1 млрд рублей, сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Чаще всего они поставляют строительные товары, оргтехнику и программное обеспечение. «Сумма контрактов с малым бизнесом составила 5,5 млрд рублей, а число контрактов – 22,1 тыс. Со средним бизнесом столичные заказчики заключили 3,2 тыс. контрактов на 877 млн рублей», — добавил он. У малого бизнеса город в прошлом году приобрел строительных и хозяйственных товаров на 1,1 млрд и 472 млн рублей соответственно. А средний бизнес чаще всего поставлял строительную и медицинскую продукцию.

Претендовать на контракт в 2022 году стало проще: на портале заработал сервис автоматических ставок: с его помощью можно участвовать в нескольких котировках одновременно, отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Роман Урнышев. Появился также логистический сервис для расчета и оформления доставки. «Эти и другие возможности автоматизируют часть рутинных задач для предпринимателей и помогают развивать свой бизнес без лишних затрат», — добавил он.

Портал поставщиков создан в 2013 году как межрегиональный ресурс для автоматизации закупок малого объема. По официальным данным, в 2022 году его посетили более 1,3 млн уникальных пользователей. В свою очередь, заказы на ресурсе размещают более 54 тыс государственных и муниципальных заказчиков из Москвы и еще 38 регионов России.