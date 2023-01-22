Заняты более выгодные рубежи: Минобороны сообщило об обстановке в Запорожье

На Запорожском направлении в результате наступления российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции, за сутки там было уничтожено порядка 85 украинских военнослужащих, три гаубицы и склад боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 и девять беспилотников.

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«На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Пречистовка Донецкой Народной Республики, а также гаубица Д-30 в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ», — сообщил Конашенков.

На Купянском направлении российские военнослужащие поразили подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, уничтожив свыше 50-ти украинских военнослужащих, автомобиль и пикап. На Красно-Лиманском направлении за сутки противник потерял свыше 80-ти военнослужащих, БМП, пять боевых бронированных машин, пикап и две американские РЛС AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37. На Донецком направлении ВС РФ продолжили наступательные действия, за сутки здесь были ликвидированы более 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30 и склад боеприпасов ВСУ. На Херсонском направлении была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-36.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска нанесли поражение пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино Запорожской области, а также 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах. Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25, девять беспилотников, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и американскую противорадиолокационную ракету «HARM».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 376 самолетов, 203 вертолета, 2931 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7601 танк и другие боевые бронированные машины, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8144 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

