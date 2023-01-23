Активы зарегистрированных в офшоре юрлиц предложили передавать в управление государству

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект «О деофшоризации».

Документ размещен в базе данных нижней палаты российского парламента.

Инициатива предполагает перерегистрацию в РФ в течение шести месяцев активов, в настоящий момент зарегистрированных в офшорных зонах. «В случае нежелания собственников перерегистрировать их в России в связи с отсутствием возможности добросовестного установления собственности данные активы конфискуются в собственность России как бесхозное имущество», — говорится в пояснительных материалах.

Законопроект в том числе предлагает предоставить право собственникам активов, управляемых офшорными компаниями, передать управление этими активами любому юридическому или физическому лицу, зарегистрированному в РФ; на это также дается срок в полгода с момента возможного принятия закона.

Как поясняют авторы инициативы, по имеющимся оценкам свыше половины крупных частных компаний России, среди которых ряд предприятий системы жизнеобеспечения, зарегистрированы в офшорных зонах. Перерегистрация этих структур внутри РФ является «категорическим условием сохранения национальной безопасности России и обеспечения ее суверенитета», подчеркивают разработчики законопроекта.

Уточняется, что в случае принятия закон должен вступить в силу с момента подписания.