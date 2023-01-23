Акции дня: бумаги «Норникеля» под давлением из-за дивидендов

Акции компании «Норникель» возглавили список лидеров падения по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 23 января. За день бумаги подешевели на -1,04% до 14 996 рублей.

Котировки снижались на фоне сообщения о том, что «Норникель» планирует снизить дивиденды по итогам 2022 года до 1,5 млрд долларов. При этом в 2021 году компания выплатила 6,3 млрд долларов держателям акций (то есть 60% EBITDA). Решение приняли в декабре на совете директоров, сообщили РБК три источника.

Согласно дивполитике компании, на выплату акционерам дивидендов предполагается направлять сумму, составляющую не менее 30% EBITDA. Окончательное решение по дивидендам будет принято в марте-апреле.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,86% до 2185,31 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,69% до 998,69 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:15 мск составила 88,96 долларов за баррель (+1,52%). Российская валюта слабела– 68,93 руб. за доллар.