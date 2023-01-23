Альфа-банк и Сбер объявили о выпуске платежных стикеров для смартфонов

Альфа-банк первым среди российских кредитных организаций начал выдавать клиентам платежные стикеры на смартфон. Они заменят Apple Pay и с их помощью можно будет расплатиться в магазине, кафе или ресторане, сообщила пресс-служба банка. Сбер тоже анонсировал запуск бесконтактной оплаты с помощью стикеров, в данный момент проводится их масштабное тестирование.

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«Альфа-банк первым в России начал доставлять платежные стикеры для смартфонов. Стикеры выпущены на базе платежной системы "Мир". Первые 10 000 стикеров — бесплатно. Остальные — по 590 рублей. Оформить доставку стикера можно уже сейчас на сайте банка», — сообщили в Альфа-банке.

В кредитной организации пояснили, что стикер нужно наклеить на смартфон и расплачиваться им просто прикладывая телефон к терминалу. С его помощью можно также получить наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактный способ снятия.

В пресс-службе Сбера в этот же день объявили о скорой бесплатной раздаче 100 тыс. платежных стикеров.

«Тестировать начнем с февраля. Если в итоге вам понравится — сделаем стикеры для всех. Они будут выпускаться как обычная карта (просто и понятно)», — сообщили в Сбере.

Такие стикеры с NFC-чипами прежде всего необходимы владельцам айфонов, у которых пропала возможность оплаты смартфоном.