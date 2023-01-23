Бизнес-омбудсмен Титов дал советы главе Центробанка Кубы, как обелить экономику

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель делового совета «Россия – Куба» Борис Титов поделился с главой Центробанка Кубы Мартой Гонсалес российским опытом создания цифровой среды для предпринимателей, а также предложил создать на Кубе специальный расчетный центр и ввести официальный цифровой песо, который сделает прозрачными денежные потоки, исключит санкционные ограничения и позволит отказаться от долларов. Их встреча состоялась в Гаване в рамках работы двустороннего экспертного центра, который занимается подготовкой программы рыночных реформ для Кубы, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

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«Мы предлагаем создать на Кубе специальный расчетный центр с банковской лицензией, банк без отделений. Это решит вопрос с безопасной организацией внешних денежных потоков (в первую очередь от физлиц) на Кубу, и их дальнейшим прозрачным использованием. С одновременным исключением из оборота доллара. Это возможно с использованием технологии блокчейн. Мы предлагаем ввести официальный цифровой песо. На первых порах, с учетом хаотичности курса, его стоило бы привязать к одной из крупнейших валют мира», — предложил Титов.

Эмитировать цифровой песо, по его словам, должен Центральный банк, а основным контрагентом для его покупки, выступит новый цифровой банк. Он же будет и оператором платформы, основанной на приложениях в смартфоне – как для покупки валюты, так и для оплаты по QR-кодам. Туристы, посещающие Кубу, скачают такое приложение и будут «заводить» на него свои деньги, уточнил Титов. При этом участники обсуждения особо подчеркнули, что криптовалюты на Кубе не должны иметь хождения, но могут использоваться для внешнеторговых операций.

«Доллары из США можно будет перевести через двойную конвертацию – сначала в песо, с обменом на одну из криптовалют, затем уже в цифровой песо. Риски санкций при этом минимальны. Однако криптовалюту саму по себе, не обменяв на цифровой песо, использовать будет нельзя», — уточнил Титов.

Ранее бизнес-омбудсмен встретился с вице-премьер-министром Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом и министром внешней торговли и иностранных инвестиций Родриго Мальмьерка Диасом. Во время переговоров они обсудили создание так называемого Российского торгового дома – совместного предприятия с кубинской госкорпорацией CIMEX. Поставки российской продукции (кондитерские изделия, сухое молоко, товары повседневного спроса) в адрес CIMEX уже идут, однако для полноценной работы Российского торгового дома очень важно банковское сопровождение. Как отметил Титов, одно из предложений касается создания новой расчетной системы.

