Бывшие рестораны McDonald's открылись в Алма-Ате без названия

Предприятия сети быстрого питания, которыми управляет ранее сотрудничавшая с McDonald's в Казахстане Food Solutions KZ, начали принимать гостей под вывеской «Мы открыты».

Как сообщает пресс-служба компании, несколько точек ушедшей из страны американской сети решено открыть без названия; в первую очередь, это пять ресторанов в Алма-Ате. Все предприятия получили необходимый объем продукции, указывается в сообщении.

Отмечается, что постепенно начнут работать рестораны в каждом городе присутствия сети; в ближайшее время будет предоставлена полная информация об обновленном меню, графике открытия остальных точек и новом названии.

McDonald's проработал на казахстанском рынке шесть лет. Сеть объединяла 24 точки в Алма-Ате, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. В начале текущего месяца стало известно о прекращении сотрудничества американской корпорации со своим франчайзи Food Solutions KZ. По данным Bloomberg, решение связано с тем, что сеть не может найти в Казахстане замену попавшему под запрет российскому мясу; наладить поставки от европейских производителей не удалось из-за высоких цен и солидных транспортных расходов.

Ранее стало известно, что российская сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка», которая пришла на смену McDonald's в РФ, подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане.