«Черкизово» нарастила экспортные поставки на 25% — до 100 тысяч тонн

Группа «Черкизово», один из крупнейших российских производителей мяса и мясопродуктов, увеличила экспортные поставки на 25% по итогам 2022 года. В натуральном выражении компания за год отправила на экспорт свыше 100 тысяч тонн продукции. Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на сообщение компании.
«Общие отгрузки компании за рубеж превысили 100 тысяч тонн. Значительная часть экспорта, как и в предыдущие годы, пришлась на мясо курицы — около 75 тысяч тонн. Зарубежные поставки куриного мяса в прошлом году выросли более чем на 20%», — цитирует агентство информацию компании.
При этом уточняется, что если в натуральном выражении рост экспортных поставок составил около 25%, то в рублевом — превысил 40%. Это связано с увеличением в поставках доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, сильнее всего — примерно на треть — увеличились экспортные продажи колбасных изделий и продуктов переработки мяса индейки.
Основная доля экспорта, отмечает агентство, пришлась на Китай, Казахстан и другие страны ЕАЭС. Также в числе лидеров Саудовская Аравия и Вьетнам. Начались поставки в Анголу и Катар. По сообщению компании, доля халяльной продукции в ее экспорте превысила 10% в натуральном выражении и имеет потенциал к существенному увеличению.
Китай, ЕАЭС и Саудовская Аравия по-прежнему останутся основными направлениями экспорта в ближайшие годы, цитирует агентство слова директора ТД «Черкизово» по экспорту Елены Вольгушевой. В качестве перспективных направлений из неохваченных компания видит Филиппины, Индонезию и Малайзию.