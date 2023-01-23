«Черкизово» нарастила экспортные поставки на 25% — до 100 тысяч тонн

Группа «Черкизово», один из крупнейших российских производителей мяса и мясопродуктов, увеличила экспортные поставки на 25% по итогам 2022 года. В натуральном выражении компания за год отправила на экспорт свыше 100 тысяч тонн продукции. Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на сообщение компании.

Статья по теме: Холдинг «Черкизово» в конце 2022 года начнет поставлять халяльную продукцию Саудовской Аравии

«Общие отгрузки компании за рубеж превысили 100 тысяч тонн. Значительная часть экспорта, как и в предыдущие годы, пришлась на мясо курицы — около 75 тысяч тонн. Зарубежные поставки куриного мяса в прошлом году выросли более чем на 20%», — цитирует агентство информацию компании.

При этом уточняется, что если в натуральном выражении рост экспортных поставок составил около 25%, то в рублевом — превысил 40%. Это связано с увеличением в поставках доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, сильнее всего — примерно на треть — увеличились экспортные продажи колбасных изделий и продуктов переработки мяса индейки.

Основная доля экспорта, отмечает агентство, пришлась на Китай, Казахстан и другие страны ЕАЭС. Также в числе лидеров Саудовская Аравия и Вьетнам. Начались поставки в Анголу и Катар. По сообщению компании, доля халяльной продукции в ее экспорте превысила 10% в натуральном выражении и имеет потенциал к существенному увеличению.

Китай, ЕАЭС и Саудовская Аравия по-прежнему останутся основными направлениями экспорта в ближайшие годы, цитирует агентство слова директора ТД «Черкизово» по экспорту Елены Вольгушевой. В качестве перспективных направлений из неохваченных компания видит Филиппины, Индонезию и Малайзию.