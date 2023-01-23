ФАС одобрила ходатайство о приобретении «Юга Сибири»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство о приобретении ООО «Юг Сибири», поданное новыми заинтересованными компаниями — ООО «Благо-Барнаул» и ООО «Благо-Бийск» (обе принадлежат к группе «Благо»). Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на материалы ведомства.

Статья по теме: ФАС пойдет на мировую с металлургами

По мнению ФАС, сделка не должна привести к ограничению конкуренции на российском рынке подсолнечного масла.

Холдинг «Юг Сибири» — крупный российский производитель растительного масла — был признан банкротом в апреле 2019 года. Основной залоговый кредитор — Промсвязьбанк.

Группа компаний «Благо» — один из лидирующих игроков российской масложировой отрасли.

В 2021 году, как напоминает «Прайм», интерес к приобретению производственных активов «Юга Сибири» проявляла ГК «Русагро». Сделка была одобрена ФАС, но торги так и не состоялись.

