Газовое будущее Европы: жить, глядя на градусник

Утром в понедельник, 23 января, фьючерсы на природный газ в США опустились до самого низкого уровня с июня 2021 года. Этому способствовало растущее внутреннее производство голубого топлива и высокие уровни запасов, которые компенсируют перспективы восстановления спроса на сырье на фоне прогнозов похолодания.

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По данным Управления энергетической информации, добыча природного газа в США, вероятно, вырастет более чем на 2% в этом году — до рекордного среднесуточного уровня 100,3 млрд кубических футов. В то же время данные EIA показали, что на прошлой неделе коммунальные предприятия неожиданно закачали в хранилища 11 млрд куб. футов.

Усиливая «медвежий» настрой внутри страны, экспортный завод СПГ во Фрипорте, Техас, остановленный в июне из-за пожара, снова отложил перезапуск, перенаправив основной поток газа на внутренний рынок. Некоторые эксперты, правда, связывают это с тем, что на следующей неделе в США, как ожидается, установится более холодная погода с температурой ниже нормы — в свою очередь, это должно повысить спрос на отопление и повысить цены на газ.

Интересно, что скажет Малыш

Цены на газ в Европе на базисе TTF в прошедший период снизились до 760 долларов за 1000 кубометров из-за аномально теплой зимы и падения потребления, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Предварительные оценки показывают, что потребление газа на отопление сократилось на 40% этой зимой. Запасы в европейских ПХГ по состоянию на 18 января упали до 80,09% (по состоянию на 18 января 2022 года европейские ПХГ были заполнены на 44,5%). ACER ЕС напоминает участникам рынка об обязательствах по отчетности для формирования европейского индекса СПГ. В настоящее время поставки СПГ в Европу упали.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) упала до 3,174 долл./mmbtu (114 долл. за 1000 кубометров) на фоне растущего предложения и аномально мягкой зимней погоды, продолжает эксперт. Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 13 января оставались на 0,7% ниже уровня прошлого года и на 1,2% выше уровня на последние пять лет. На рынок просочились некоторые слухи о том, что компания Freeport LNG получила первые объемы газа для возобновления поставок, что может поддержать цены. Подчеркнем: слухи.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM понизилась до 22,95 долл./mmBTU, или до 822 долл. за 1000 кубометров в корреляции с падением цен на прочих региональных рынках газа и снижением спроса в Европе. Трейдеры сообщают, что азиатские покупатели намерены воспользоваться более низкими ценами, в том числе покупатели в Индии и Таиланде, а более высокие азиатские цены уже привели к перетоку предложения на этот рынок.

NASA ожидает, что к концу января теплый атмосферный купол, сформировавшийся над Европейским континентом вследствие затяжного геоклиматического явления «Эль Ниньо», начнет рассасываться, и это восстановит нормальные зимние температуры в Северном полушарии. Соответственно, полагает Лукичева, это может привести к росту потребления природного газа и краткосрочно поддержит рынок.

Лишь бы не трясло

В ЕС ситуация с газом пока относительно стабильная, благодаря по-прежнему нетипичной для зимы теплой погоде. Между тем, пишет Bloomberg, если экономика Китая восстановится после ослабления ограничений, связанных с Covid-19, значительные объемы газа могут стать недоступными для Европы. 15-летнее соглашение, подписанное Германией с Катаром, составляет лишь около 6% от российских объемов в 2021 году.

«Самой большой проблемой для Германии в ближайшие пару лет станет привлечение СПГ в качестве базового источника загрузки, — полагает Симона Турри, глава отдела структурированной торговли в Западной Европе швейцарского энергетического трейдера MET International. — Строительство терминалов сжиженного природного газа без заключения новых контрактов не решает проблему.»

В то же время, уход России с позиции поставщика газа стал большим выигрышем для Норвегии и Нидерландов, экспорт топлива из которых резко вырос. Но такая ситуация, полагают эксперты, не продлится долго. В частности, как заявил статс-секретарь министерства экономики и политики в области климата королевства Ханс Вейлбриф, власти Нидерландов планируют прекратить добычу газа на крупнейшем в Западной Европе месторождении в Гронингене не позднее октября 2024 года.

По его словам, передает Financial Times, наиболее предпочтительным сценарием для нидерландских властей является закрытие этого месторождения уже в текущем году, однако энергетический кризис в Европе может вынудить их продлить его эксплуатацию до октября 2024 года. Издание добавило, что с 1980-х годов в этом районе ежегодно фиксируют до 100 подземных толчков, в том числе магнитудой до 3,6.

Баланс на градуснике

Цена газа в Европе поднимается в последние дни, оттолкнувшись вверх от 16-месячного минимума 17 января в районе 580 долл. за 1000 куб. м, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Новую неделю рынок открыл на отметках выше 756 долл. Рост на 30% связан, в основном, с ухудшением погоды: зима остаётся зимой, и несмотря на высокие уровни заполненности хранилищ, спрос на топливо поднялся, потянув за собой и цены.

Их повышению содействует и приостановка работы части мощностей на АЭМ во Франции. Холодная погода, по прогнозам синоптиков, сохранится и на текущей неделе. Однако, помимо текущих локальных климатических условий, есть и более широкие факторы конъюнктуры, уверен аналитик.

В частности, из-за происходившего ранее удешевления «голубого топлива» с декабрьских пиков около 1800 долл., повышается потребление для промышленных нужд в ряде отраслей. Например, вновь стало прибыльным производство аммиака. Таким образом, некоторое уменьшение угрозы рецессии в Европе и достаточно успешная борьба с инфляцией за счёт жёстких мер, могут обернуться новым ростом цен на ресурсовы.

В целом восстановление производства усиливает конкуренцию за газ не только между различными сферами потребления, но и среди разных стран, считает Марк Гойхман. Снятие ковидных ограничений в Китае и «ренессанс» его деловой активности способствует новому перераспределению сырья — в более значительной степени в пользу Азии. В таком случае ориентирование на рост импорта СПГ в Европу с Ближнего Востока, США может быть поставлено под удар.

Впрочем, пока эксперты BloombergNEF, например, считают, что нынешние котировки газа недостаточно низки, чтобы быть привлекательными для азиатских потребителей. И к концу зимы 2023 года ПХГ будут в Европе заполнены более, чем наполовину. Это даст возможность региону достаточно легко восстановить запасы до нужного уровня к началу следующей зимы.

Таким образом, поставки газа в Европу, полагает Марк Гойхман, все же позволят в перспективе до октября 2024 года закрыть из-за сейсмической опасности добычу на самом большом в Западной Европе месторождении в Гронингене в Нидерландах. Тем временем холодная погода, добавляет аналитик, сохранится, по прогнозам синоптиков, и на текущей неделе. А значит, есть вероятность увеличения потребления и движения цены в направлении 800 долл.