Финансовые рынки Фондовый рынок

Инвесторы обрадовались новым санкциям ЕС

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
23 января 2023, 20:30

Российский рынок акций продолжил подъем на публикации подробностей о разрабатываемом ЕС «юбилейном» санкционном пакете и на росте нефти. Рубль стабилен

Коллаж: Тамара Ларина