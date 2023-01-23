Инвесторы обрадовались новым санкциям ЕС

В течение дня геополитический фон продолжал улучшаться. Утром инвесторы покупками отреагировали на то, что страны НАТО не достигли согласия в вопросе поставок танков Украине. А в середине дня западные СМИ сообщили, что очередной, 10-й по счету пакет санкций ЕС коснется ограничений для ВПК, ядерной энергетики, медиа и банков. Инвесторы же ранее опасались, что Европа может ввести предельные цены на приобретение российских металлов и ряда других товаров — по аналогии с установлением потолка цен на нефть. Именно эти ожидания препятствовали покупкам акций во второй половине прошлой недели.

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