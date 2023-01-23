Исполняющим обязанности ректора РАНХиГС назначили Алексея Комиссарова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Алексея Комиссарова.

Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

«Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья», — указывается в сообщении.

Отмечается, что Алексей Комиссаров работает в академии с 2017 года. Помимо должности проректора он занимает пост директора института Высшей школы государственного управления РАНХиГС; с 2018 года он также является директором АНО «Россия — страна возможностей».

Ранее Комиссаров в течение двух лет возглавлял Фонд развития промышленности, работал на различных должностях в правительстве Москвы, пишет ТАСС.

Владимир Мау был фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ»). В июне 2022 года он был помещен под домашний арест, вскоре меру пресечения сменили на подписку о невыезде. В августе Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС, в октябре дело прекратили.

Следствие считало Мау причастным к фиктивному трудоустройству сотрудников Минпросвещения РФ в академию, а также к неисполнению договоров между Московской высшей школой социальных и экономических наук (Шанинка) и Фондом новых форм развития образования; общая сумма ущерба была оценена в 21 млн руб. Мау проходил обвиняемым по уголовному делу, возбужденному ранее против экс-замминистра просвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. Сам Мау свою вину не признавал.