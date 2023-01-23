Италия и Алжир договорились о строительстве газопровода

Италия и Алжир заключили соглашение о строительстве нового газопровода. Соответствующий меморандум о намерениях был подписан в ходе визита в североафриканскую страну премьер-министра Италии Джорджии Мелони, сообщает агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на итальянские СМИ.
Газопровод, пригодный также для транспортировки водорода, будет проложен по дну Средиземного моря от Алжирского побережья до Сардинии. Протяженность его морского участка составит 284 км, максимальная глубина — 2,88 км. От Сардинии до материковой части государства будет проложен еще один газопровод с выходом в тосканском Пьомбино.
Ранее сообщалось, что в ходе визита руководители ведущих нефтегазовых компаний двух стран планируют подписать новые соглашения о поставках газа, которые должны увеличить его продажи Алжиром Италии с 20 до 35 млрд кубических метров в год.
После начала специальной военной операции России на Украине правительство Италии поставило перед собой задачу в максимально короткие сроки сократить зависимость от поставляемого из РФ природного газа. Он составлял до 40% импорта страны. Сейчас Италия стремится к более амбициозным целям: постепенно нарастить импорт газа из различных источников с тем, чтобы к 2025 году занять место европейского «энергетического хаба».