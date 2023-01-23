Италия и Алжир договорились о строительстве газопровода

Италия и Алжир заключили соглашение о строительстве нового газопровода. Соответствующий меморандум о намерениях был подписан в ходе визита в североафриканскую страну премьер-министра Италии Джорджии Мелони, сообщает агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на итальянские СМИ.

Статья по теме: Италия и Испания вступили в схватку за алжирский газ

Газопровод, пригодный также для транспортировки водорода, будет проложен по дну Средиземного моря от Алжирского побережья до Сардинии. Протяженность его морского участка составит 284 км, максимальная глубина — 2,88 км. От Сардинии до материковой части государства будет проложен еще один газопровод с выходом в тосканском Пьомбино.

Ранее сообщалось, что в ходе визита руководители ведущих нефтегазовых компаний двух стран планируют подписать новые соглашения о поставках газа, которые должны увеличить его продажи Алжиром Италии с 20 до 35 млрд кубических метров в год.

После начала специальной военной операции России на Украине правительство Италии поставило перед собой задачу в максимально короткие сроки сократить зависимость от поставляемого из РФ природного газа. Он составлял до 40% импорта страны. Сейчас Италия стремится к более амбициозным целям: постепенно нарастить импорт газа из различных источников с тем, чтобы к 2025 году занять место европейского «энергетического хаба».